Tagsüber arbeitet Ahmed Hassan als Radiologe, doch Abends wird der 62-jährige Ägypter zum Künstler. Dann baut er aus Streichhölzern berühmte Gebäude, wie die Londoner Tower Bridge oder die Pariser Notre Dame. Für die Kathedrale benötigte er drei Monate und 28.000 Streichhölzer. O-TON AHMED HASSAN, RADIOLOGE: "Was ich an meiner Arbeit mag, ist, dass ich auch Gebäude wiederauferstehen lasse, die die Menschheit verloren hat, besonders, wenn es sehr alte Gebäude sind. Das Gebäude, das wir vor uns sehen ist zum Beispiel der Leuchtturm von Alexandria, eines der sieben Weltwunder der Antike. Das Gebäude ist sehr einfach gestaltet, wie mit der Hand skizziert." Hassan hat bereits an vielen Ausstellungen teilgenommen. Verkaufen möchte er seine Werke aber nicht, sagt er. Sein Traum sei es stattdessen, seine Streichholzkunstwerke in einem Museum auszustellen. So, dass sie jeder bewundern kann.

