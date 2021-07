Für den Tiger Khan in einem russischen Zoo in Sibirien ist die Sache völlig klar: Am Sonntag wird England das EM-Finale gegen Italien gewinnen. Das Tier-Orakel ist verlässlich in seinen Vorhersagen. Das behauptet zumindest der Tierpfleger Oleg Chipura am Freitag in Krasnojarsk: "Er ist unser professionelles Orakel. Er hat bereits die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen und die Ergebnisse der Fußballweltmeisterschaft 2018 korrekt vorhergesagt." Ob der Tiger auch dieses Mal Recht hat, das wird sich zeigen müssen. Die “Three Lions” von der Insel würden sich über das Eintreffen dieser tierisch guten Vorhersage natürlich sehr freuen. Anpfiff ist im Londoner Wembley Stadion am Sonntagabend um 21 Uhr.

