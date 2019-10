Samuel Little ist der wahrscheinlich gefährlichste Serienmörder der USA. Der 79-jährige wurde wegen des Mordes an drei Frauen verurteilt und verbüßt derzeit eine lebenslange Haftstrafe. Nun hat Little gestanden, 90 weitere Menschen ermordet zu haben. Ein Polizist hatte mehrere Wochen mit dem Serienmörder gesprochen. Dabei erzählte er detailliert von den Morden und den getöteten Frauen. Viele von ihnen waren obdachlos, drogensüchtig oder Prostituierte. Während des Gesprächs fertigte Little Zeichnungen seiner Opfer an. Das FBI hat nun Aufnahmen des Gespräches und die Zeichnungen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Bundespolizei hofft, viele ungeklärte Mordfälle aus den vergangenen Jahrzehnten aufzuklären.