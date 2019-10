Die Spieler von Union Berlin haben ein ganz besonderes Spiel vor der Brust. Am Samstagabend geht es im eigenen Stadion gegen den Stadtrivalen Hertha BSC. Erstmals treffen die beiden beliebtesten Berliner Fußballclubs in der Bundesliga aufeinander. Die Hauptstadt ist im Derby-Fieber. Es heißt Rot gegen Blau, Ost gegen West. Die Vorfreude sei groß, sagt Union-Pressesprecher Christian Arbeit: "Es gehört sich so, dass man ein Spiel dieser Dimension auch sehr gründlich vorbereitet. Da haben alle sehr gut dran mitgearbeitet. Ansonsten, klar wünscht sich doch jeder, dass es ein tolles Fußballspiel wird, in dem jede Art von Rivalität sportlich auf dem Platz ausgetragen wird und sicher auch lautstark von den Rängen." In der Tabelle liegt Union vor der Partie vier Punkte und vier Plätze hinter Hertha. Dass das nicht viel heißen muss, weiß auch Union-Trainer Urs Fischer. Der Schweizer hofft darauf, dass seine Mannschaft gegen Hertha die richtige Einstellung findet. "Ich glaube, wenn du überdreht bist, kommt es nicht gut. Einschlafen solltest du auch nicht. Von daher für mich schon auch in gewissen Situationen einfach die nötige Aggressivität, aber dann auch wieder eine gewisse Coolness an den Tag zu legen. Und ich glaube, ein Spiel geht nicht nur über den Kampf, sondern eben auch: Findest du spielerische Lösungen oder nicht? Auch das wird gefragt sein." Die richtige Einstellung will auch Hertha-Trainer Ante Covic von seiner Mannschaft sehen. In der Bundesliga hatten die Herthaner zuletzt durchwachsene Leistungen gezeigt, im Pokal mussten sie gegen Dresden bis ins Elfmeterschießen. Das Spiel gegen Union sei durchaus auch ein Prestige-Duell, sagt, Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic: "Wir wollen das Spiel gewinnen und unseren Platz in der Stadt auch verteidigen. Ja sicherlich eine sehr heiße Kulisse. Ich hab in ähnlich kleinen Stadien gespielt, wo es auch sehr laut ist. Und für mich persönlich ist es eine Motivation." Das Stadion an der alten Försterei ist schon lange ausverkauft. Mehr als 22.000 Zuschauer werden sicherlich für ordentlich Stimmung sorgen. Anpfiff am Samstag ist um 18 Uhr 30.