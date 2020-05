Der ehemalige Polizist und mutmaßliche Mörder von George Floyd Derek Chauvin ist festgenommen und wegen Mordes angeklagt worden. Das teilte Mike Freeman, Bezirksanwalt des Hennepin County am Freitag mit. "Ich bin hier, um ihnen mitzuteilen, dass der ehemalige Polizist aus Minneapolis Derek Chauvin in Gewahrsam genommen wurde. Er wurde von der Bundesstaatsanwaltschaft wegen Mordes und Totschlags angeklagt." In den ganzen USA sind in dieser Woche Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen, um unter anderem für die Gerechtigkeit im Fall George Floyd und gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Floyd war am Montag wegen eines mutmaßlichen Betrugsdelikts in Minneapolis festgenommen worden. Der ehemalige Beamte Derek Chauvin, der ihn dabei zu Boden drückte, ließ auch dann nicht von ihm ab, als er wiederholt stöhnte, er bekomme keine Luft. Schließlich schloss der unbewaffnete 46-Jährige die Augen. Alle vier beteiligten Polizisten wurden entlassen. Gegen die anderen Beamten werde noch ermittelt, so Freeman.