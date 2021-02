Des einen Freud ist des anderen Leid. Am Dienstag sorgten schwere Schneefälle in Istanbul für Verkehrsbehinderungen. Eine Schneedecke von bis zu 50 Zentimetern ließ so manchen Autofahrer verzweifeln. Besonders auf den Steigungen und auf kleineren Nebenstraßen bildeten sich Schneematsch und Eis, der mit den dort üblichen Sommerreifen kaum zu bewältigen war. Auch gab es Meldungen über Stau und blockierte Autobahnen in Istanbul. Doch während sich die Autofahrer abmühten, war die Freude bei den Kindern und den Besuchern in den Parks groß. Der Wetterdienst sagt voraus, dass die winterlichen Bedigungen noch bis Mittwoch das Klima in der Gegend bestimmen werden. Die Temperaturen sollen bis dahin rund um den Gefrierpunkt liegen.

