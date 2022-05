STORY: Angesichts der Tatsache, dass die Grünen ihr Ergebnis bei der Landtagswahl gegenüber 2017 fast verdreifacht haben, ging es bei der Wahlparty in Düsseldorf relativ gelassen zu. Fast so, als hätte man die rund 18 Prozent schon eingepreist. Dennoch, hier war man natürlich mehr als zufrieden: "Ich freue mich über das Ergebnis. Es ist verdient. Und ist glaube ich, auch nicht wirklich überraschend. Wenn man sich anschaut, wie die großen Themen in der Welt gerade so laufen und was eben auch die grünen Vertreter in der Bundesregierung in den letzten Monaten so abgeliefert haben." "Ich bin begeistert, ich freue mich sehr. Ich hab das Gefühl, ich habe durch Mona Neubaur wieder den Glauben an die Politik gewonnen. Wenn die nicht wäre, weiß ich nicht, was passiert wäre. Aber die Frau ist einfach der Hammer. Die brennt. Und das kriegt jeder mit." Die so gelobte Spitzenkandidatin der Grünen in NRW, Mona Neubaur, sagte, NRW brauche ein Landesregierung auf der Höhe der Zeit. "Ich sehe die Grünen, dass sie sich an das halten, was sie vor der Wahl gesagt haben. Nämlich, wer grün will, muss grün wählen. Das ist offensichtlich gelungen, dafür Vertrauen zu bekommen. Und genau mit diesem Vertrauensvorschuss werden wir Gespräche mit den anderen demokratischen Parteien führen." Lange Gesichter dagegen bei der FDP. Die derzeit in NRW noch mitregierende Partei verlor deutlich und wurde nur noch bei gut 5 Prozent gesehen. "Ja, das ist sehr enttäuschend, weil mir aus meiner Sicht fünf Jahre sehr gute Arbeit hier gemacht haben. Aber die landespolitischen Themen haben im Wahlkampf so gut wie keine Rolle gespielt" "Aber wir müssen jetzt einfach Konsequenz ziehen. Wir haben Dinge falsch gemacht, wir haben vielleicht auch die falschen Leute aufgestellt. Und daran müssen wir jetzt arbeiten." FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp deutet einen Verzicht auf eine Regierungsbeteiligung an. Man werde sich nun darauf konzentrieren, zu analysieren, woran es gelegen habe. FDP-Parteichef Christian Lindner sprach von einem sehr traurigen Abend.

