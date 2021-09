Europäische Aktien tendierten am Montag auf Rekordniveau, angeführt von Kursgewinnen bei Technologiewerten. Die Hoffnung auf weitere wirtschaftliche Anreize schien die weltweite Stimmung aufzuhellen. Die deutschen Aktien zeigten sich relativ stabil an der Börse in Frankfurt am Main. Währenddessen haben Händlerinnen und Händler ein wachsames Auge auf die Bundestagswahl. Denn diese Wahl dürfte nach dem Ende der 16-jährigen Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel politische Veränderungen bringen, die sich auch auf das Börsengeschehen auswirken könnten. Dazu sagte Robert Halver, Kapital-Markt-Experte von der Baader Bank: "Der DAX ist stabil im Schicksalsmonat September mit einem wichtigen Ereignis am Ende des Monats, der Bundestagswahl. Man könnte auch sagen, das kann einen DAX nicht erschüttern: Wenn alles andere scheitert, weiß er: Am Ende wird die EZB einspringen" Mit Blick auf die aktuelle Automesse IAA in München sagte Halver: "Die Automobilindustrie ist immer noch wichtig, aber sie scheint in der öffentlichen Meinung leider stark an Vertrauen verloren zu haben. Wir brauchen weiterhin Mobilität im Sinne von E-Mobilität und vielleicht später auch mit Wasserstoff oder Brennstoffzellen. Es ist natürlich wichtig, diese Kernindustrie zu erhalten und innovativ zu halten, weil andere Länder immer noch versuchen, uns zu überholen. Die Autoindustrie ist ein wichtiger Beschäftigungsfaktor. Ohne sie geht es nicht." An der Börse hier in Frankfurt am Main bleibt es ein wichtiger Debattenpunkt: Das am Freitagabend beschlossene Erweitern des Leitindex DAX von 30 auf 40 Mitglieder . Bei der bisher größten Reform in der Geschichte des DAX sollen am 20. September zehn weitere Unternehmen zusätzlich in den DAX aufsteigen.

