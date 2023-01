STORY: Im Januar 2023 waren in Deutschland 2,616 Millionen Personen arbeitslos. Damit liegt die Arbeitslosenquote laut der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, bei 5,7 Prozent: "Und um das noch mal einzuordnen: Üblicherweise steigt die Arbeitslosigkeit im Januar. Das ist also ein Phänomen, was wir immer wieder sehen. Das liegt daran, dass Menschen, die in Außenberufen arbeiten, im Winter also teilweise einfach wetterbedingt nicht arbeiten können. Es ist auch so, dass viele Arbeitsverträge zum Jahresende auslaufen, dass so zwischen den Jahren auch weniger Leute eingestellt werden. Also, das sind alles Gründe, warum wir diesen Ausschlag sehen. Er ist dennoch vergleichsweise gering." Der Anstieg fiel damit also etwas geringer aus als in der Vergangenheit im Januar üblich. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen ging die Erwerbslosenzahl laut der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg um 15.000 auf 2,498 Millionen zurück. Die saisonbereinigte Quote sei also mit 5,5 Prozent unverändert geblieben. "Der Arbeitsmarkt ist auch am Anfang des Jahres stabil geblieben. Auswirkungen der geopolitischen und wirtschaftlichen Situation, die sind natürlich trotzdem erkennbar. Um es in Kurzfassung zu machen: Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Januar aber jahreszeitlich bedingt deutlich gestiegen. Der sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bleibt auf Wachstumskurs. Die Kurzarbeit hat erneut wieder zugenommen und die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern ist weiterhin hoch, hat sich aber seit dem Frühsommer 2022 abgeschwächt." Die Zunahme der Kurzarbeit entspricht den Erwartungen der Bundesagentur für Arbeit. Dort geht man auch weiterhin davon aus, dass im laufenden Jahr im Schnitt deutlich mehr Beschäftigte in Kurzarbeit sein werden als noch im Jahr 2022.

