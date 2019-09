Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im September trotz der Konjunkturschwäche gesunken. Es seien 2,234 Millionen Menschen als arbeitslos registriert, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Montag in Nürnberg mit. Dies seien 85.000 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent. Das Beschäftigungswachstum halte an, verliere aber an Schwung, sagte BA-Chef Detlef Scheele: "Eine nachlassende konjunkturelle Entwicklung zeigt sich in der Regel ganz früh an einer sinkenden Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen, so auch jetzt. Im September ist die Einstellungsbereitschaft erneut schwächer geworden, der Stellenindex Ba-x ist um 3 auf 238 Punkte gesunken. Damit liegt er 19 Punkte unter seinem Vorjahreswert. Die Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen erreicht damit nicht das Niveau aus der Hochkonjunktur, ist aber weiterhin kräftig." Alles in allem zeige sich der Jobmarkt weiter robust, sagte Scheele. Auch unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen fiel die Arbeitslosigkeit. Saisonbereinigt errechnete die BA im Monatsvergleich eine Abnahme um 10.000 Erwerbslose.