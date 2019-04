China ist für deutsche Autobauer der wichtigste Einzelmarkt der Welt. Umso schmerzhafter dürfte es daher sein, dass die Nachfrage dort zuletzt gesunken war. Im März bereits den neunten Monat in Folge. Angesichts des Handelsstreits mit den USA scheuten Chinesen offenbar größere Anschaffungen. Auf der Automesse in Schanghai gab sich die Branche am Dienstag aber zuversichtlich. Eine niedrigere Mehrwertsteuer könnte die Nachfrage beleben. Daimler freut sich über die steigende Nachfrage nach Luxusautos wie der Mercedes S-Klasse Maybach. Und BMW-Vorstandsmitglied Pieter Nota setzt unter anderem auf ein neues SUV große Hoffnungen. "Im ersten Quartal 2019 konnten wir in China zehn Prozent Wachstum erreichen. Das liegt auch an unseren erfolgreichen, neuen Produkten, der BMW X3 stößt in China auf ein großes Echo. Und was das Premiumsegment anbelangt, bin ich sehr zuversichtlich, denn die Mittelschicht in China wächst weiter." Der chinesische Autoverband erwartet eine Trendwende im Sommer. Und auch VW-Chef Herbert Diess rechnet damit, dass die zweite Jahreshälfte besser wird. "Ja, wir hatten jetzt zwei Quartale in Folge einen Rückgang, bedingt vor allem durch die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Aber das wirtschaftliche Umfeld des Marktes ist gut und gesund. Und wir sind optimistisch, denn auch wenn wir ein bisschen an Volumen eingebüßt haben, haben wir an Marktanteilen trotzdem gewonnen. Wir sind also sehr konkurrenzfähig auf diesem Markt." In Schanghai präsentiert VW ein neues Elektroauto. Das Modell ID ROOMZ soll laut Konzernangaben mit einer Batterieladung 450 Kilometer weit kommen. Bis 2023 will VW mehr als 30 weitere Elektromodelle auf den Markt bringen.