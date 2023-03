STORY: Anlässlich des Weltfrauentags am Mittwoch, den 8. März, hat die Deutsche Bahn eine Solidaritätsaktion mit den Protestierenden im Iran gestartet. Bis zum 8. März wird auf Info-Screens an Berliner Bahnhöfen der Protestspruch der Bewegung "Frau, Leben, Freiheit" auf Persisch, Kurdisch, Englisch und Deutsch zu lesen sein, wie von der Bahn am Montag am Berliner Hauptbahnhof erklärt wurde. Richard Lutz, Deutsche-Bahn-Chef: "Das mutige Handeln der Frauen verdient allerhöchsten Respekt und auch unsere Unterstützung. Vor allen Dingen dadurch, dass wir ihnen eine Bühne geben und dass wir sie in ihrer Botschaft verstärken. Was sie tun, könnte kaum wichtiger sein, denn sie kämpfen für die Freiheit aller." Anstoß für die Aktion war unter anderem ein Gespräch mit einer iranisch-stämmigen Zugbegleiterin, die seit 20 Jahren in Deutschland ist und seit 2014 bei der Deutschen Bahn arbeitet. Leila Moradnouri, Zugbegleiterin: "Also ich sage, was die Frauen in Iran, die machen, die haben Mut. Also ich sehe nicht, dass ich hier Mut habe. Ich habe hier Freiheit. Ich kann ganz einfach meine Meinung äußern. Ich habe Unterstützung da(für) hier. Aber was die Frauen in Iran, die machen, die haben Mut. Die machen das richtig." Im Iran hatte im September 2022 der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die iranische Sittenpolizei in Teheran eine landesweite Protestwelle ausgelöst. Die Demonstranten fordern unter anderem mehr Gleichberechtigung von Frauen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sollen bei den Protesten seitdem mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen sein, darunter auch Kinder. Das iranische Regime hat bereits mehrere Todesurteile gegen Protestierende verkündet und auch ausgeführt.

