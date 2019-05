Die Aktie auf Rekordtief und beim Gewinn meilenweit hinter die Konkurrenz zurückgefallen. Die Stimmung auf einer Hauptversammlung der Deutschen Bank war schon mal besser, als an diesem Donnerstag in Frankfurt. Hinzu kommen zahlreiche Ermittlungen gegen die Bank und damit verbundene Skandale. Die Deutsche Bank kommt auch unter Christian Sewing nicht aus der Krise. Seit gut einem Jahr ist der Vorstandschef im Amt. Auf seiner zweiten Hauptversammlung als Konzernlenker kündigte er am Donnerstag in der Frankfurter Festhalle abermals einen Umbau der darbenden Investmentbank an. "Und ich kann ihnen also deutlich versichern: Wir sind zu harten Einschnitten bereit. Wir werden die Transformation beschleunigen, indem wir unsere Bank konsequent auf die profitablen und wachsenden Bereiche ausrichten, die für unsere Kunden besonders relevant sind." Konkret wurde Sewing hier allerdings nicht. Für die weitere Entwicklung des Geldhauses gab er ehrgeizige Ziele aus. "Ich bin überzeugt, dass wir eine Rendite von zehn Prozent auf das materielle Eigenkapital erreichen können. Genau, wie wir es uns vorgenommen haben." Die Investmentbank von Deutschlands größtem Geldhaus war vor der Finanzkrise eine Gewinnmaschine, hat sich in den vergangenen Jahren aber zum Sorgenkind entwickelt. Vor allem in den USA ist das Institut inzwischen abgeschlagen. Etliche Großinvestoren sind unzufrieden und fordern einen erneuten Kurswechsel. Am Donnerstag gab die Aktie des Unternehmens im frühen Handel um vier Prozent auf nur noch 6,35 Euro nach.