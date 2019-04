Sechs Wochen haben die Verhandlungen gedauert, am Donnerstag fiel die Entscheidung. Die Deutsche Bank und die Commerzbank werden nicht miteinander fusionieren. Ein Zusammenschluss habe keinen ausreichenden Mehrwert, erklärten die zwei größten deutschen Privatbanken in ihren gleichlautenden Mitteilungen. Beide verwiesen auf die Umsetzungsrisiken, Restrukturierungskosten und Kapitalanforderungen, die mit einer solch großen Integration einhergingen. Deutsche-Bank-Sprecher Jörg Eigendorf wies in Frankfurt auf einen weiteren Punkt hin: "Wie haben das natürlich auch immer mit unseren eigenen Plänen verglichen, und wie das erste Quartal zeigt sind wir hier auf einem guten Weg. Wir haben den Gewinn, den Nettogewinn in einem schwierigen Umfeld steigern können, wir haben unsere Bilanz weiter gestärkt, auch wichtige Indikatoren, wie das Kreditwachstum, das verwaltete Vermögen zeigen in die richtige Richtung. Wir stehen also auf einem soliden Fundament." Aus einem Zusammenschluss wäre die mit weitem Abstand größte deutsche Bank entstanden. Allerdings wären auch mehrere Zehntausend Jobs wegfallen.