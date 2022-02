Auf einem Militärflugplatz im Osten Rumäniens sind am Donnerstag drei Eurofighter-Kampfflugzeuge der deutschen Luftwaffe eingetroffen. In einer zweiwöchigen Übung würden die Eurofighter-Nationen vom Flugplatz bei Konstanza am Schwarzen Meer aus das Zusammenwirken zum Schutz des südöstlichen Luftraums der Nato trainieren, teilt die Bundeswehr mit. Dabei gehe es um gemeinsame, bewaffnete Schutzflüge. Oberstleutnant Swen Jacob: "Wir haben diese Mission schon lange vorbereitet und jetzt sind die Flugzeuge heute gekommen und sie haben es trotz des Sturms in Deutschland geschafft, hierher zu kommen. Was uns natürlich freut. Die Mission beinhaltet in erster Linie die Zusammenarbeit mit den italienischen Luftstreitkräften, die auch hier hinter uns stehen und eben auch geflogen sind." Gemeinsam sollen Abläufe und Verfahren abgestimmt und trainiert werden, um das Zusammenwirken im Bedarfsfall vorzubereiten, so die Bundeswehr.

