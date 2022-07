STORY: Was für gewaltige Schäden Waldbrände anrichten können, das sieht man seit Tagen an Orten, wie diesen: Südlich von Bordeaux, im Südwesten Frankreichs brannte es auch am Wochenende weiterhin lichterloh. Tausende Menschen mussten ihre Häuser bereits verlassen. Grund sind: Dürre, Hitze und starke Winde. Ähnliche Bilder gab es vor einem Jahr in Griechenland. Und deutsche Hilfskräfte haben in der dramatischen Not damals ihre Hilfe angeboten und dann auch aktiv vor Ort unterstützt. Anknüpfend an die gute Teamarbeit vom vergangenen Sommer, ist wieder ein Team von Feuerwehrleuten aus Deutschland am Sonntag nach Griechenland gekommen. Der deutsche Teamleiter Sebastian Eisenhardt bei der Begrüßungs-Zeremonie: "Wir sind sehr dankbar, hier sein zu dürfen. Und wir schätzen die Gelegenheit, durch dieses Programm der Vorpositionierung auch eigene Erfahrungen machen zu können und an der Seite von Griechenland zu arbeiten." Es handelt sich um ein von der EU koordiniertes, sogenanntes "Pre-Positioning-Pilotprojekt". Im Rahmen davon werden rund 250 Feuerwehrleute aus sechs Ländern im Sommer nach Griechenland entsandt. Sie sollen während der Waldbrand-Saison tatkräftig unterstützen. Denn nicht nur im Westen Europas, sondern auch hier wüten die Waldbrände bereits heftig. Und der Hochsommer hat gerade erst begonnen.

