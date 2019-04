Auf der spanischen Insel Teneriffa wurde eine deutsche Frau und ihr zehn Jahre alter Sohn tot in einer Höhle aufgefunden. Daraufhin wurde ein 43-jähriger Deutscher in der Ortschaft Adeje festgenommen, im Südwesten der Insel. Dies berichteten lokale Medien am Donnerstag. Eine Suchaktion nach den beiden sei aufgenommen worden, nachdem ein Fünfjähriger von Wanderern gefunden worden war. Jose Miguel Rodriguez Fraga, Bürgermeister des Ortes, erklärte: "Was wir bisher wissen, ist, dass ein deutscher Junge hier in der Gegend aufgetaucht ist - unter Schock - und gesagt hat, dass es zu Gewalt zwischen seinen Eltern gekommen ist. Wir haben daraufhin alles in Gang gesetzt, um herauszubekommen, was genau passiert ist." Der Bürgermeister sagte, vieles sei noch nicht sicher bekannt, scheinbar habe der Mann auf Teneriffa gelebt, die Frau sei häufiger zu Besuch gewesen. "Gestern sind sie wandern gegangen, und dann ist diese eigenartige Situation entstanden." Der Junge sei noch immer unter Schock, so Rodriguez Fraga, und könne nur nach und nach erzählen, was passiert ist. Laut lokaler Medien handelt es sich bei dem Festgenommenen um den Vater des Jungen.