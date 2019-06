Nach dem 2:0 Sieg gegen Weißrussland will die deutsche Fußballnationalmannschaft einen weiteren Schritt in Richtung Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr gehen. Der nächste Gegner am Dienstagabend in Mainz heißt Estland. Das Wichtigste sei ein Sieg und drei Punkte, sagt Co-Trainer Marcus Sorg, der den verletzten Bundestrainer Joachim Löw erneut an der Seitenlinie ersetzen wird. Die deutsche Mannschaft werde versuchen dominant aufzutreten und so viele Torchancen herauszuarbeiten, wie möglich. "Aber wenn man die letzten Spiele der Esten dann sieht, dann muss man schon sagen, sie haben einmal ein 3:3 gespielt gegen Ungarn in der Nations League und ansonsten maximal zwei Gegentore bekommen, das heißt also, man muss sie erst einmal knacken. Und sie leben von einer guten Organisation, von einer guten Struktur, deswegen tun wir gut daran zuerst über den Sieg nachzudenken, und dann über das Ergebnis." Große Veränderungen im Vergleich zum Spiel gegen Weißrussland wird es laut Sorg nicht geben. Da es aktuell gut laufe, gebe es auch wenig Grund zu rotieren. Das heiße auch, dass Stürmer Timo Werner zunächst wieder auf der Bank sitzen werde. Wie schon in den beiden vorherigen EM-Qualifikationsspielen. Daraus solle aber niemand voreilige Schlüsse ziehen oder daraus ein Riesenthema machen, zeigte sich Sorg leicht genervt. "Man hat jetzt mit Marco, der in einer fantastischen Verfassung ist, ihm den Vorrang gegeben und jetzt wieder gewonnen. Da ist es halt mal so. Und ich finde es jetzt wirklich nicht korrekt, daraus ein riesen Thema zu machen, den Timo hier jetzt zu titulieren, dass er jetzt durchfällt oder irgendwelche anderen Dinge. Timo ist und bleibt ein fester Bestandteil dieser Mannschaft und er wird diese Entwicklung dieser Mannschaft mit gestalten, da bin ich hundert Prozent sicher." In Mainz hofft die deutsche Nationalmannschaft auf die Unterstützung der Fans. Man werde alles tun, um sie wieder zu begeistern, versprach Sorg. Gegen Estland ist die deutsche Mannschaft klar in der Favoritenrolle.