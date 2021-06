Ihr Ziel hat sie klar vor Augen. Jasmin Jüttner will zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Eine einmalige Chance für die deutsche Karate-Weltmeisterin: Karate wird in Tokio - als Gastsportart - das erste und wohl vorerst einzige Mal olympisch sein. Doch der Konkurrenzkampf ist enorm. "Hab mich zuerst einmal riesig gefreut. Dachte Oh cool. Ich kann bei Olympia vielleicht starten. Hab gute Chancen. Und dann kam bei uns der Modus raus. Dann hieß es halt pro Kategorie dürfen nur 10 Sportlerinnen oder Sportler starten. Ja und dann fing der Krieg an. Sozusagen. Wir hatten dann halt zwei Jahre lang Quali, mussten alle drei bis vier Wochen irgendwie durch die halbe Weltgeschichte gurken und haben dann da Punkte gesammelt für Tokio. Und das war schon ziemlich krasse Zeit, was da so abging. Auch Trainings. Technisch musste man dann nochmal heftig aufstocken, aber ja, es war halt super aufregend. War schon sehr sehr cool." Schlafen, essen, trainieren. So sieht Jüttners Alltag seit Monaten aus, mit aber auch ohne die Pandemie. "Also ich muss sagen, ich hatte auch vor Corona nicht so viel Sozialleben und mein Tagesablauf hat sich jetzt nicht so heftig geändert durch Corona. Aber da bin ich auch. Ja. Muss ich halt sagen. Ziemlich gut aufgestellt, weil ich ja im Sport Soldatin bei der Bundeswehr bin. Und ob da jemand, der mir immer den Rücken freihält. Deswegen muss ich mich halt um diesen finanziellen Aspekt gar nicht sorgen. Es ist halt schon ziemlich großes Privileg, hat es mir super erleichtert. Mein Tagesablauf sieht aber nach wie vor genauso aus wie vor Corona. Ich steh auf. Ich esse. Ich trainiere. Ich komm heim. Ich esse. Ich trainiere. Ich komm heim. Ich esse, ich geschlafen und so viel drumherum. Anderes passiert da auch nicht. " Trotz des umfangreichen Trainings ist die 28-Jährige noch nicht über die Punkte für die Spiele qualifiziert. Eine Chance bleibt ihr noch: Sie muss bei einem Qualifikationsturnier im Juni in Paris unter die Top 3 kommen.

Mehr