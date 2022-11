STORY: Für die deutsche Fußballnationalmannschaft wird es vor der WM in Katar langsam ernst. In der Nacht zum Dienstag traf das Team um Bundestrainer Hansi Flick zum Kurztrainingslager im Oman ein. Dort wurden sie von zahlreichen Journalisten und auch einigen Schaulustigen begrüßt. Das Hotel, in dem die deutsche Mannschaft untergebracht ist, liegt in Maskat in der Nähe des Flughafens. Im Kader fehlt nur noch Ersatztorwart Marc-André ter Stegen, der mit einem Magen-Darm-Infekt vorerst in Frankfurt geblieben ist. Statements von Trainer oder Mannschaft gab es in der Nacht nicht mehr, dafür war es vermutlich zu spät. Dafür gab es schon einmal einen Vorgeschmack darauf, mit welchen Temperaturen es Mannschaft und Fans bei der WM zu tun bekommen werden. Nach Mitternacht hatte es im Oman immer noch über 25 Grad. Am Mittwoch wird das DFB-Team ein Spiel gegen Gastgeber Oman bestreiten. Sozusagen als WM-Generalprobe. Eine Woche später steht dann das erste WM-Spiel an. Gegner der deutschen Mannschaft wird dann Japan sein.

