Die kleinen Autogrammjäger, die am Freitag beim Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im niederländischen Venlo vorbeischauten, wurden von Bayern-Star Serge Gnabry nicht enttäuscht und bekamen ihre Unterschrift. Auch andere Spieler ließen sich nicht lange bitten. Im zweiten Qualifikationsspiel zur EURO 2020 tritt die deutsche Nationalmannschaft am Samstag gegen Weißrussland an. Das letzte Training in Deutschland leitete erneut Co-Trainer Marcus Sorg, der Bundestrainer Jogi Löw vertritt. Löw muss sich nach einem Sportunfall und anschließenden Durchblutungsstörungen noch einige Zeit erholen. Das Ziel für die anstehenden beiden Qualifikationsspielen gegen Weißrussland am Samstag und gegen Estland am Dienstag hat Sorg bereits vorgeben: Zwei Siege sollen her, damit sich die deutsche Mannschaft in ihrer Qualifikationsgruppe C an die Spitze setzen kann. Im ersten Qualifikationsspiel gegen die Niederlande hatte es für die Deutschen einen knappen 3:2-Sieg gegeben. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland, will es die deutsche Mannschaft wieder besser machen. Das wurde in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt. Junge Spieler wie Kai Havertz, Julian Brandt, Leroy Sané und Timo Werner sollen den Unterschied machen. Mannschaftskapitän Manuel Neuer wird gegen Weißrussland im Tor stehen. Austragungsort der Partie ist die Borisov Arena in Borrisow.