Nach dem Militärputsch in Mali steuert das westafrikanische Land in eine ungewisse Zukunft. Die neuen Machthaber erklärten am Mittwoch, sie würden innerhalb eines "angemessenen" Zeitraums Wahlen herbeiführen. Die Entwicklung dürfte Mali tiefer in die Krise stürzen. Ohnehin ist das Land wegen islamistischer Extremisten und Massenprotesten destabilisiert. Die Bundeswehr ist deswegen in Mali aktiv. Außenminister Heiko Maas nannte die Lage "sehr unübersichtlich". Derzeit gehe das Auswärtige Amt aber nicht von einer konkreten Gefährdung aus. AUSSENMINISTER HEIKO MAAS (SPD) "Deutsche Staatsangehörige werden konsularisch betreut. Nach den Informationen, die wir zusammen mit dem Bundesverteidigungsministerium haben, gibt es auch keine Gefährdungslage für deutsche Soldatinnen und Soldaten und auch für die Polizeikräfte, die dort sind." Die Europäische Union verurteilte den Putsch, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs am Mittwoch erklärte. BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Wir setzen uns ein für Stabilität in Mali und für friedliche Verhältnisse. Es muss im Fokus stehen: der Kampf gegen den Terrorismus in dem Land. Und wir unterstützen die Bemühungen der regionalen Organisation Ecowas, wieder zu einer politischen Lösung zu kommen." Das Bundestagsmandat der Bundeswehr für den Einsatz in Mali umfasst 1100 Soldaten. Deutschland beteiligt sich damit an Einsätzen der Vereinten Nationen und der EU. Die Aufgabe der Bundeswehr beinhaltet vor allem die Ausbildung malischer Streitkräfte sowie Aufklärung.

