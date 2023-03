STORY: Die deutschen Landwirte haben 2022 so wenig Spargel geerntet wie seit Jahren nicht mehr. Die Ernte fiel mit 110.300 Tonnen um knapp acht Prozent geringer aus als 2021, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Weniger von dem Stangengemüse war zuletzt 2013 mit 103.100 Tonnen gestochen worden. Eine Ursache für die geringere Spargelernte dürfte auch der Rückgang der Anbaufläche sein, erklärten die Statistiker. Demnach wurde das beliebte Gemüse nur noch auf 21.300 Hektar erzeugt. Das waren knapp fünf Prozent weniger als 2021 und der niedrigste Wert seit 2015. Trotzdem blieb Spargel das Gemüse mit der größten Anbaufläche in Deutschland vor Speisezwiebeln (15.100 Hektar) und Karotten/Möhren (13.600 Hektar). Leicht gewachsen ist die rein ökologisch bewirtschaftete Anbaufläche für Spargel – und zwar um zwei Prozent auf 1600 Hektar.

