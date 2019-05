Die Steuereinnahmen in Deutschland sprudeln wegen der Abkühlung der Konjunktur deutlich weniger stark als noch im Oktober erwartet. Der Gesamtstaat aus Bund, Ländern und Gemeinden muss von 2019 bis 2023 mit rund 124 Milliarden Euro weniger rechnen als noch im Oktober veranschlagt. Auf den Bund allein entfallen dabei etwa 70 Milliarden Euro. Das hat die aktuelle Steuerschätzung ergeben, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Donnerstag in Berlin vorstellte. Allerdings nimmt der deutsche Fiskus unter dem Strich weiterhin mehr ein als in den Vorjahren und kann mit neuen Rekorden kalkulieren. Kein Grund zur Besorgnis, sagt Scholz: "Alles zusammen sind das Herausforderungen, die wir angehen müssen. Ich bin aber sicher, dass bei einem solch großen Etat und bei so vielen Steuereinnahmen, die uns in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen, wir alle auch mit dieser Aufgabe zurechtkommen werden, wenn wir das gemeinsam machen und alle zusammenarbeiten und nicht gegeneinander." Dennoch werden die Spielräume für Scholz kleiner, mit neuen Ausgaben für mehr Wirtschaftswachstum zu sorgen. Union und SPD streiten darüber, wie die Mittel verwendet werden sollen. Die SPD will vereinbarte Projekte wie die Grundrente umsetzen. In CDU und CSU dagegen gibt es Forderungen nach Steuerentlastungen und einem Konjunkturpaket. "Wenn wir jetzt an die Zukunft denken, dann gilt es glaube ich für uns alle, die richtigen Prioritäten zu setzen und dafür Sorge zu tragen, dass wir auch in dieser Zeit, mit wachsenden Steuereinnahmen aber geringerem Steuerwachstum, die Prioritäten so setzen, dass wir die fortschrittliche Entwicklung unseres Landes möglich machen. Um den sozialen Zusammenhalt, der für die Zukunft wichtig ist, es geht um die Infrastruktur unseres Landes." Bei der aktuelle Konjunkturschwäche handele es sich um eine Delle und nicht um eine Krise, sagte Scholz. Deshalb müsse man keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen. Im nächsten Jahr dürfte es konjunkturell wieder kräftiger bergauf gehen, sagte der Bundesfinanzminister.