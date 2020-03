Im Rahmen des Rückholprogramms der Bundesregierung wurden am Freitag 307 Touristen aus Nepal ausgeflogen. Viele der Reisenden stammen aus Deutschland, aber auch Touristen aus anderen europäischen Ländern sind an Bord der Maschine. Nicolai Korfix Landt reist zurück nach Dänemark. O-TON NICOLAI KORFIX LANDT, TOURIST: "Das dänische Gesundheitssystem wird sich um mich kümmern, weil ich Däne bin. Dänemark hat es auch schwer getroffen, aber ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Die Behörden zu Hause sagen, dass es sicherer ist, nach Hause zu kommen, weil dort für uns gesorgt wird." In Nepal gibt es bisher drei bestätigte Infektionsfälle. Ausländer werden jetzt nach und nach von ihren diplomatischen Vertretungen in die Hauptstadt Kathmandu gebracht, wo sie dann voraussichtlich ausgeflogen werden. Die Touristen waren in dem asiatischen Land geblieben, weil die Regierung eine einwöchige Ein- und Ausreisesperre verhängt hatte.