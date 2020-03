Dutzende Flugzeuge haben am Mittwoch gestrandete deutsche Touristen aus dem Ausland zurückgeholt. Zehntausende warten nach den Worten von Bundesaußenminister Heiko Maas weltweit noch auf eine Rückkehr. Nicht alle von ihnen seien allerdings bei der Rückreise auf die Hilfe der Bundesregierung angewiesen. Die Rückkehrer am Flughafen in Frankfurt zeigten sich bei ihrer Ankunft gelassen. "Wir wollten am liebsten dort bleiben. Dort hinten fühlten wir uns eigentlich sicher. Wir können auch jetzt aber nicht sagen, wie die Lage hier ist. Was uns auf uns zu kommt, wissen wir noch nicht. Wir wissen hätten nicht dagegen gehabt, hätten wir noch dort bleiben können. Die Stimmung an Bord war gut, also da war alles völlig in Ordnung, alles völlig harmlos." "Mein Sohn hat halt uns immer informiert oder halt die Nachrichten konnte man immer gucken. Also, wir waren immer informiert, was es hier gibt. Und haben noch gedacht, dann geht es uns hier ja noch gut." "Ja, vielleicht wären wir drüben sicherer noch auf dem Schiff. Wir hätten ja genug Essen gehabt, unser Bett. Sicherer wäre es sicher, bestimmt." "Wir sind einfach ein paar Tage früher jetzt zu Hause. Eigentlich war geplant, dass wir am Donnerstag nach Hause kommen. Aber weil die Häfen alle zu sind in der Karibik, waren wir jetzt fünf Tage fix in Barbados und haben dort im Hafen hin und her gemacht, bis wir dank der Aida jetzt endlich einen Flug gekriegt haben für nach Hause." Mit dem Einreisestopp der Europäischen Union weist die Bundespolizei inzwischen Reisende aus dem Nicht-EU-Ausland an den Flughäfen ab. Die Zahl der Ankommenden, die mit dem nächsten Flug wieder umkehren müssten, halte sich aber laut Bundespolizei in Grenzen.