Zum einen: Ab in den Urlaub. Aber zum anderen ist man auch Teil eines Testprogramms. TUI und die spanischen Behörden haben ein Pilotprojekt gestartet "zur Öffnung sicherer Touristenkorridore in der Autonomen Gemeinschaft der Balearen". Eigentlich ist Mallorca ebenso wie ganz Spanien noch nicht für Touristen geöffnet. Die Behörden vor Ort haben jedoch genau festgelegt, was passieren würde, falls es vor Ort zu einer Covid-19-Erkrankung käme. Fast alle Gäste werden nach der Ankunft in die beiden Hotels RIU Concordia und RIU Bravo weiterreisen, die für das Pilotprogramm ausgewählt worden waren. Die Regionalpräsidentin der balearischen Inseln, Francina Armengol am Montag bei der Ankunft der Reisenden auf Mallorca: "Wir waren die ersten, bei denen alles geschlossen wurde. Und weil wir sehr verantwortungsbewusst waren, können wir jetzt die ersten sein, die wieder öffnen. Wir können sagen: die Balearen sind sicher und bereit für das Pilotprojekt. Und ab dem 22. Juni können wir uns dann auch dem nationalen und internationalen Tourismus der Schengen-Länder öffnen, wie von Premier Pedro Sanchez angekündigt." Insgesamt sind ab Montag Dutzende Flüge von verschiedenen deutschen Flughäfen aus in Richtung Balearen gestartet. Neben Mallorca ging es unter anderem auch nach Menorca und Ibizia. Insgesamt darf die maximale Anzahl der Testurlauber 10.900 nicht überschreiten und in den Hotels, die an dem Pilotprojekt teilnehmen, gelten strenge Hygienevorschriften.