Trübe Stimmung gab es Mai zumindest beim Wetter nicht zu knapp. Was die Laune in der Wirtschaft angeht, zeigt sich der Wonnemonat schon freundlicher. Nach dem Wachstumsknick zu Jahresbeginn gewinnt die Konjunktur in Deutschland zusehends an Kraft. Der Geschäftsklimaindex ist auf das höchste Niveau seit zwei Jahren gestiegen. Ifo-Chef Clemens Fuest erklärt, warum: "Das kommt vor allem daher, dass in den Sektoren, in denen die Pandemie ein besonderes Problem war - Gastronomie, Tourismus, Einzelhandel - in diesen Sektoren wird jetzt doch erwartet, dass es besser wird in den nächsten Monaten, weil die Infektionszahlen zurückgehen. Insofern kehrt auch da Optimismus zurück. Genug Geld für Urlaubsreisen und Konsum haben die Deutschen jedenfalls auf der hohen Kante. Laut Statistischem Bundesamt haben sie in der Pandemie so viel beiseitegelegt wie noch nie. Die Münchner Forscher rechnen damit, dass die Wirtschaftsleistung im Frühjahr um 2,6 Prozent zulegen wird und das Plus im Sommer sogar noch etwas höher ausfallen dürfte. Fuest sieht auch in der Industrie eigentlich gute Stimmung. "Es geht nicht mehr ganz so schnell nach oben. Die Auftragsbücher sind aber gefüllt. Das heißt, die Lage ist gut. Es gibt schon Sorgen nach wie vor über Zwischengüterknappheit, das sind die Halbleiter. Wir sehen aber auch, dass viele Rohstoffe teurer werden und dass ist ein Problem." Zu Jahresbeginn war das Bruttoinlandsprodukt um 1,8 Prozent geschrumpft. Die Euro-Zone büßte nur 0,6 Prozent ein. Die weltgrößte Volkswirtschaft USA legte sogar um 1,6 Prozent zu, auch wegen rascher Fortschritte in der Impfkampagne.

