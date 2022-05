STORY: Kommando übergeben, jetzt geht’s zurück nach Hause auf die Erde. Für den deutschen Astronauten Matthias Maurer und drei Kollegen ging am Donnerstag der Aufenthalt in der Internationalen Raumstation zu Ende. Missionskommandant Thomas Marshburn übergab den symbolischen Schlüssel an seinen russischen Kollegen Oleg Artemjew. Maurer war fast sechs Monate im All. Er war am 11. November 2021 zur ISS geflogen. Neben einem Außeneinsatz war Maurer an zahlreichen Experimenten in der Raumstation beteiligt, teilte die Europäische Raumfahrtagentur ESA mit. Die Astronauten sollen am Freitag an der US-Küste landen. Maurer wird dann laut ESA bereits abends in Deutschland erwartet. Wie es mit der ISS weitergeht, ist derzeit offen. Eigentlich sollte die Raumstation 2031 kontrolliert zum Absturz gebracht werden. Ob dieser Zeitplan nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine noch gehalten werden kann, ist derzeit unklar. In Russland gab es zuletzt Überlegungen, das russische Modul der ISS bereits vor abzutrennen.

