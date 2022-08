STORY: Ein Kriminalfall in Rio de Janeiro sorgt international für Aufsehen. Ein deutscher Diplomat soll seinen aus Belgien stammenden Ehemann getötet haben. Die brasilianische Polizei nahm ihn am Wochenende unter Mordverdacht fest, am Sonntag wurde er ins Gefängnis verlegt. Der Konsularbeamte hatte am Freitag den Notruf gewählt und gemeldet, sein Mann sei nach einer plötzlichen Erkrankung aus dem gemeinsamen Appartement in Ipanema gestürzt. Laut Polizei berichtete er auch von Alkohol- und Drogenkonsum. Bei der Spurensicherung wurde jedoch Blut in der Wohnung gefunden. Zudem wies die Leiche des Ehemannes Verletzungen auf. Woher sie stammten, habe der Verdächtige nicht erklären können, sagte die Ermittlerin Camila Lourenco: "Es gibt Hinweise auf wiederholte stumpfe Verletzungen, und ich kann mit Sicherheit sagen, dass das Opfer geschlagen wurde." Das deutsche Konsulat in Rio reagierte nicht zunächst nicht auf die Vorwürfe. Nach Angaben eines brasilianischen Nachrichtenportals war das Paar seit mehr als 20 Jahren zusammen.

