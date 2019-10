Die deutschen Triathleten Jan Frodeno und Anne Haug haben den Ironman auf Hawaii gewonnen. Der gebürtige 38-jährige Kölner Frodeno holte damit bei dem Wettkampf am Samstag auf Hawaii bereits seinen dritten Titel nach 2015 und 2016. Zudem stellte er mit einer Gesamtzeit von 7:51:13 Stunden einen neuen Rekord auf. "Es war wirklich ein einmaliges Ereignis. In meinen 18 Jahren als Profi war das dieser Tag, auf den man immer gewartet hat." Der Sieg über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen ging außerdem zum sechsten mal in Folge an einen deutschen Athleten. Die 36-jährige Anne Haug ist hingegen die erste Deutsche, die das Rennen der Frauen gewonnen hat.