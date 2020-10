Am Max-Planck-Institut in Garching gab es am Mittwoch Champagner. Reinhard Genzel, Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestische Physik, hat nämlich den Nobelpreis für Physik gewonnen. Er teilt sich die prestigeträchtige Auszeichnung mit dem Briten Roger Penrose und der US-Amerikanerin Andrea Ghez. Und zwar für ihre Forschungen zum Schwarzen Loch. Die Auszeichnung sei für ihn überraschend gekommen, sagte Genzel: "Ich war auf einer Zoom-Konferenz, wie man das so ist dieser Tage, mit 20 anderen Kollegen haben wir beraten über ein Max-Planck-Institut. Und ich saß gerade da. Das Telefon hat geklingelt. Und genau, wie es so sein sollte, wie es in den Movies sozusagen ist: This is Stockholm." Penrose erhält den Preis für die Entdeckung, dass die Bildung von Schwarzen Löchern eine robuste Vorhersage der Allgemeinen Relativitätstheorie ist. Genzel und Ghez werden ausgezeichnet für die Entdeckung eines supermassiven kompakten Objekts im Zentrum unserer Galaxie. Genzel und Ghez fanden heraus , dass ein unsichtbares und extrem schweres Objekt die Umlaufbahnen der Sterne im Zentrum unserer Galaxie beherrscht. Ein supermassives Schwarzes Loch sei dafür die einzige derzeit bekannte Erklärung. "Was wir machen ist, wir schauen uns mit höchster Präzision an, wie Sterne um einen nicht sichtbaren Punkt herumlaufen. Und wir vermessen also diese Sternbahnen so präzise, dass wir sagen können, das passt nicht mit der newtonschen oder kepplerischen normalen Theorie zusammen. Sondern wir brauchen dazu Einstein. Und wir kommen so nahe ran an das Objekt, dass sozusagen eine andere Konfiguration nicht möglich ist. Das ist also ein Ausschlussverfahren, sozusagen." Der 68 Jahre alte Genzel ist auch Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der Nobelpreis ist mit knapp einer Millionen Euro dotiert.

