West - Ost Bezahlung Bauarbeiter

Guten Tag, 2 Bauarbeiter bewerben sich bei einer Baufirma in Hessen (Firma +1000 Mitarbeiter). Mitarbeiter 1 wird in Hessen eingestellt (weil er in Hessen wohnt). Mitarbeiter 2 wird in Sachsen-Anhalt eingestellt (weil er in Thüringen wohnt). Baustellen in den alten Bundesländern - keine Auswirkung auf den Stundenlohn. Baustelle in den neuen Bundesländern - Mitarbeiter 2 bekommt nun nur Osttarif (ca. - 1,90 EUR pro Std., weniger Zulagen, weniger Fahrtkosten, ...) Das ist nach 30 Jahren immer noch Realität. Gerecht - Nein, Der Wohnort in den neuen Bundesländern kostet mal eben ... 500 bis 1000 EUR pro Monat. Gibt es dafür eine Lösung?