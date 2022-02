Riesen Jubel bei der Rodlerin Natalie Geisenberger. Am Dienstag holte die Miesbacherin bei den Olympischen Spielen von Peking ihre insgesamt fünften Olympia-Goldmedallie. Allerdings schlug die 34-Jährige, die erst vor 18 Monaten Mutter wurde, nach ihrem Erfolg in Peking durchaus auch nachdenkliche Töne an: "Ja, ich denk, man muss schon immer etwas vorsichtig sein, wann man wo,was sagt. Und das wird vermutlich vielen so gehen, dass Ich bin mal gespannt, ob dann nach der Rückkehr noch was kommen wird. Aber hier, vor Ort, ist es besser, wenn man nicht soviel dazu sagt." Bei den Rodlerinnen gab es am Dienstag einen deutschen Doppelerfolg. Denn neben dem Gold-Gewinn von Geisenberger holte die 22-jährige Anna Berreiter bei ihrem Olympia-Debüt Silber und machte damit die Sensation perfekt.

Mehr