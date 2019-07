Gegen Mitte der kommenden Woche soll der Hochsommer wieder da sein. Hoch "Yvonne" hat Deutschland dann fest im Griff. Die höchsten Temperaturen werden am Donnerstag erwartet. Dann könnte das Thermometer an einigen Orten auf über 38 Grad klettern. Der Diplom-Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag in Offenbach mit weiteren Details: "Es geht am Montag los im Südwesten. Da erwarten wir schon mal 29 bis 32, punktuell 33 Grad. Am Mittwoch dann schon recht verbreitet 30 bis 36 Grad, grade im Westen und Südwesten kann es dann auch an die 38 Grad rangehen. Und am Donnerstag ist dort, also gerade in den Flussniederungen von West- und Südwestdeutschland, auch noch ein bisschen mehr drin." Weiter geht es dann nach Angaben des DWD am Freitag im Westen und Südwesten sowie an den Alpen mit Quellwolken und leichter Gewitterneigung. Ansonsten herrscht weiterhin viel Sonne, mit Höchsttemperaturen von 31 bis 37 Grad, entlang vom Oberrhein bis 39 Grad. Ausgiebige Niederschläge erwartet der Deutsche Wetterdienst zunächst nicht.