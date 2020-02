Das Coronavirus hat Deutschland - zumindest gedanklich - im Griff. Zwei bestätigte Fälle in Nordrhein-Westfalen und mittlerweile vier in Baden-Württemberg ließen am Mittwoch die Angst vor einer weiteren Ausbreitung aufkommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Mittwoch, es werde derzeit keine Reisebeschränkungen geben. Gleichzeitig stellte er fest, dass sich die Lage mit der Bekanntwerden der jüngsten Fälle in Deutschland geändert habe. Teilweise können man die Ansteckungswege nicht nachvollziehen. Um die aufkommenden Epidemie kommt Deutschland nicht herum. Aber: "Wir empfehlen der Bevölkerung, nicht hinter jedem Husten eine Corona-Infektion zu vermuten." Ist die Bevölkerung verunsichert? Das sagten Berliner am Mittwoch. "Ich glaube, das ist ganz natürlich, wenn die Dinge immer näher kommen und uns anfangen zu betreffen, dass man dann darüber nachdenkt. Man denke nicht so viel nach, wenn es über China geht. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion." "Ich sage mal, es ist kein Grund zur Panik. Wir wissen nicht, was kommt. Wir sollten es ernst nehmen und auf der anderen Seite unseren Lebensstil derzeit nicht ändern." "Man soll sich mehr desinfizieren und mehr aufpassen. Dass man sich nicht ansteckt und es dann der Familie weitergibt. Man muss vorsichtig sein dadurch." Experten sehen Deutschlands Krankenhäuser für den Ernstfall gerüstet, so auch Georg Baum, Geschäftsführer der deutschen Krankenhausgesellschaft. "Es ist deutlich, wie der Minister sagte: Wir haben eine neue Lage in Europa und wir haben eine neue Lage in Deutschland. Und vor allem: Wir haben eine weiter sich verschärfende Lage wahrscheinlich zu befürchten. Es sieht nicht so aus, als würde das Virus einfach gestoppt werden können. Wir müssen also damit rechnen, dass wir auch in Deutschland letztlich mehr Fälle haben, die die Infektion tragen, die auch das Krankheitsbild entwickeln. Davon muss man ausgehen. Ich glaube aber, dass wir nach wie vor sagen können, dass wir mit unserem Gesundheitssystem insgesamt und insbesondere die Krankenhäuser, die da in besonderer Weise gefordert sind, gut vorbereitet sind." Das bayerische Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, dass es in Bayern keine weiteren bestätigten Coronavirus-Fälle gibt. Dort hatte es die ersten Infektionen in Deutschland gegeben. Von den im Freistaat bestätigten 14 Fällen, befindet sich den Angaben zufolge noch eine Person in einer Klinik in München. Am Mittwoch berichteten Medien außerdem über eine Infektion in Rheinland-Pfalz.