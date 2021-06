So sehen Sieger aus: Die U21-Nationalmannschaft hat am Sonntag die Fußball-Europameisterschaft gewonnen. Deutschland gewann das Turnier in Slowenien mit 1:0 gegen Portugal. U21-Trainer Stefan Kuntz lobte die Tugenden der Mannschaft: "Das ist sicherlich das, was im Moment die Leute zu Hause begeistert, dass ist so purer Fußball. Die Leidenschaft war unwahrscheinlich zu erkennen, der Teamgeist war wieder zu erkennen. Und man muss auch sagen, das wir, wenn man jetzt die ganzen Spiele sieht, sehr verdient ist dieser Jahrgang Europameister geworden." Damit haben die Junioren schon mal vorgelegt. Die A-Nationalmannschaft mit Jogi Löw kann ab Freitag nachlegen. Dann beginnt die "Euro2020" mit dem Eröffnungsspiel Türkei-Italien in Rom.

