Das ostdeutsche Bundesland Sachsen-Anhalt steht plötzlich im Mittelpunkt einer neuen Strategie der Bundesregierung: Deutschland soll das neue Zentrum für die Impfstoff-Produktion in Europa werden. In Dessau-Tornau sitzt zum Beispiel die Firma IDT Biologika, die den Corona-Impfstoff des britischen Herstellers AstraZeneca abfüllt und künftig auch produzieren wird. Das Unternehmen arbeitet sogar an einem eigenen Covid-19-Vakzin. IDT-Chef Jürgen Betzing zeigte sich kürzlich entsprechend selbstbewusst. "Ich glaube IDT hat ein Riesenvorteil. Wir haben alles unter einem Dach. Also angefangen von der Wirkstoffproduktion, über das Abfüllen des Wirkstoffes dann in kleine Fläschchen, in kleine Gläschen, die visuelle Inspektion, also jedes Gläschen wird dann visuell inspiziert, ob Partikel oder irgendetwas anderes mit drin ist oder vorhanden wäre. Und dann letztendlich dann die Verpackung." In dem rund 50 Kilometer entfernten Ort Brehna produziert Dermapharm seit Oktober den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech. Geplant ist eine Kapazität von bis zu zwei Milliarden Impfdosen jährlich, ein Vielfaches dessen, was Deutschland zur Versorgung seiner Bevölkerung in der Corona-Pandemie braucht. Deutschland will also auch exportieren. Zu Gast beim Dessauer Oberbürgermeister Peter Kuras. Gerade dort wird daran gearbeitet, für die Zukunft noch besser aufgestellt zu sein. "Also ich glaube, der Bund hat anfangs nicht verstanden, dass es nicht nur damit getan ist, den Firmen für die Forschung Geld zu geben, sondern eben auch für Produktionskapazitäten. Und hier bei der IDT war es so, man hat also Geld für die Forschung erhalten, aber wenn ich das richtig sehe, noch nicht für die Produktionskapazitäten. Und da sind wir jetzt am Arbeiten, gemeinsam mit unserer Investitionsbank." Mit am Strang zieht auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). "Selbst wenn sich in normalen Fahrwassern wieder alles global einpegelt, ist es ähnlich wie in der Energiewirtschaft sinnvoll, bestimmte strategische Kapazitäten vorzuhalten, auch staatlich subventioniert, damit man im Notfall darauf zurückgreifen kann." Sachsen-Anhalt ist also ein Beispiel, wie sich industrielle Pharma-Strukturen aufbauen lassen. Ein Vorteil ist sicher die lange Tradition. Beim groß angelegten Aufbau der Impfstoffproduktion muss Deutschland also nicht bei Null anfangen.

