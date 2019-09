Das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat soll in naher Zukunft nicht mehr auf den Feldern in Deutschland versprüht werden. Ende 2023 werde der Einsatz glyphosathaltiger Mittel verbindlich beendet, heißt es im "Aktionsprogramm Insektenschutz", das das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat. Das Insektensterben sei dramatisch, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Bestäuber für Obst und Gemüse würden fehlen. "Wir wollen das fördern, was Insekten jetzt nutzt und vermeiden, was Insekten schadet. Wenn man es kurz zusammenfasst muss es einfach wieder mehr Summen und Brummen geben." Nach den Plänen der Bundesregierung soll der Einsatz von Insektiziden, die die Artenvielfalt beeinträchtigen, in Naturschutzgebieten oder Nationalparks komplett untersagt werden. Die Zulassungsvoraussetzungen neuer Pflanzenschutzmittel werden zudem verschärft. "Es geht nicht nur um Glyphosat. Glyphosat sticht immer so raus, ist das was sehr öffentlich diskutiert wird. Wir müssen aber insgesamt weniger von diesen Pflanzengiften einsetzen. Nicht nur ein Mittel ist unser Problem, sondern die Menge der Mittel, die insgesamt verwandt wird. Also wir reduzieren um 75 Prozent, den Rest werden wir erst mit dem Verbot von Glyphosat dann schaffen." Der Einsatz gerade von Glyphosat ist in den vergangenen Jahren zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsressort umstritten gewesen. Ganz ohne Plfanzenschutzmittel werde es auch künftig nicht gehen, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner: "Wir verlieren Ernte am meisten dadurch, dass Ernte durch Schädlinge gefährdet ist. Und deshalb ist es wichtig, klar zu sehen: Wir brauchen Pflanzenschutzmittel, die Frage ist nur welche. Wie werden sie eingesetzt, welche Kollateralschäden haben sie und welche Ausgleichsmaßnahmen kann es zum Beispiel geben." Das "Aktionsprogramm Insektenschutz" nennt noch weitere Maßnahmen: So sollen Landwirte auch verpflichtet werden, Rückzugsflächen am Rande von Feldern oder auf diesen selbst für Insekten zu schaffen. Der Bund wird daneben zusätzliche Flächen als Biotope ausweisen. Unter anderem will die Bundesregierung für die Forschung 100 Millionen Euro jährlich zur Verfügung stellen.