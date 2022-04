STORY: Deutschland wird der Ukraine Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard zur Verfügung stellen. Das habe die Bundesregierung am Montag beschlossen, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Dienstag zum Auftakt eines Treffens der Ressortchefs alliierter Staaten auf dem US-Militärstützpunkt in Ramstein. Zudem arbeite Deutschland zusammen mit den USA an der Ausbildung von ukrainischen Truppen an Artilleriesystemen auf deutschem Boden. Geplant sei auch gemeinsam mit den Niederlanden die Ausbildung an Panzerhaubitzen und die Bereitstellung von Munition für die Ukraine. "Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern, vom Boden aus. Das ist hier noch einmal deutlich geworden. Deutschland ist dazu bereit." "Es geht darum, dass es jetzt schnell geht, mit der Unterstützung für die Ukraine, dass es wirksame Möglichkeiten sind, die wir liefern. Und vor allen Dingen: Dass es abgestimmt ist mit unseren alliierten Partnern." Russland wirft dem Westen vor, durch Waffenlieferungen an die Ukraine das Risiko eines Atomkriegs heraufzubeschwören. Dadurch führe das westliche Verteidigungsbündnis Nato einen Stellvertreterkrieg. "Die Risiken sind jetzt beträchtlich", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview des staatlichen Fernsehens einer Mitschrift seines Ministeriums zufolge.

Mehr