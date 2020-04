Deutschland nimmt weiterhin schwerkranke Coronavirus-Patienten aus Italien und Frankreich auf. Am Dienstagnachmittag landete in Hamburg unter anderem eine französische Militärmaschine mit sechs Patienten. Sie wurden nach Kiel und Lübeck transportiert, wo sie weiterbehandelt werden sollen. Die Gesundheitssysteme in Italien und Frankreich sind überlastet, Deutschland hatte seine Hilfe angeboten. Dies gilt, solange es hierzulande genügend Krankenhauskapazitäten gibt. Auch Deutschland profitiert von der Aufnahme der ausländischen Corona-Patienten. So können weitere wertvolle Erfahrungen bei der Behandlung von Covid-19 gesammelt werden. Deutschland hatte zuletzt mehr als 60 000 bestätigte Coronavirus-Fälle. Die Zahl der Todesfälle war mit 583 im Vergleich zu Italien und Frankreich aber eher gering.