Die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Künftig dürfen die Angehörigen von zwei Haushalten in der Öffentlichkeit gemeinsam auftreten, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einer Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder. Das Ziel, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sei erreicht worden. Daher habe man weitere Öffnungsschritte beschließen können. "Na ja, wir haben zurzeit mit den Infektionszahlen, die wir aufweisen können, eine Situation, wo wir es einigermaßen unter Kontrolle haben, würde ich sagen. Aber, das ist immer eine Momentaufnahme. Bei jeder Kontakterweiterung müssen wir ja gucken, ob das so bleibt." Bund und Länder einigten sich auch darauf Schulen schrittweise für alle Schüler wieder zu öffnen. Kitas sollen bundesweit ab dem 11. Mai ihr Betreuungsangebot wieder erheblich ausweiten. Dabei können die Länder je nach Lage der Corona-Infektionen und regionalen Gegebenheiten individuell vorgehen. Die bisherige Öffnungsbegrenzung für Geschäfte auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern soll bundesweit fallen. Stattdessen gilt die Regel, dass sich nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter aufhalten darf. Um eine zweiten Infektionswelle zu verhindern, einigten sich Bund und Länder darauf, dass notfalls neue Beschränkungen eingeführt werden sollen. Diese würden greifen, sollte die Zahl der Neuinfektionen in Landkreisen und kreisfreien Städten bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage liegen. Die Länder sollen eigenständig entscheiden können, wann sie unter strengen Hygieneauflagen Öffnungen von Gastronomie und touristischen Betrieben erlauben. Erstmals werden auch wieder Theater, Fitnessclubs, Freizeitparks und Messen als Bereiche genannt, in denen Lockerungen geprüft werden. In der Fußball-Bundesliga soll nach mehr als zwei Monaten Zwangspause bald wieder der Ball rollen. Merkel und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer gaben am Mittwoch grünes Licht für sogenannte Geisterspiele ohne Zuschauer "ab der zweiten Mai-Hälfte". Frühester Termin wäre damit das übernächste Wochenende. Den genauen Starttermin soll die Deutsche Fußball-Liga selbst festlegen. Dazu sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder: "Wir wissen auch, dass das sehr kontrovers ist, übrigens. Ich halte diesen Kompromiss für mehr als vertretbar. Ich kann aber nur an eines appellieren: Ich weiß, dass die Verantwortlichen in den Bundesligavereinen alles tun werden, um Sicherheit zu erreichen. Aber es sollten auch Spieler, die sich unvernünftig verhalten, auch mit Konsequenzen rechnen müssen." Merkel sagte, sie habe ein gutes Gefühl mit den Beschlüssen. Deutschland gehe einen sehr offnen und mutigen Weg. Jetzt müssten alle darauf aufpassen, dass uns diese Sache nicht entgleite.