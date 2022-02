Verstärkung der Nato durch deutsches Militär in Litauen. Rund 350 Soldaten, sowie etwa 100 Fahrzeuge, wie zum Beispiel Panzerhaubitzen, wurden am Montag in Munster bereitgemacht, um die Nato im Osten zu unterstützen. Von den insgesamt 1.200 Soldaten soll Deutschland am Ende circa die Hälfte stellen. Die Truppenverlegung erfolgt inmitten einer immer stärker angespannten Sicherheitslage an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland. Denn in den vergangenen Wochen hat Moskau unter anderem an der Grenze zur Ost-Ukraine mehr als 100.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen befürchtet einen Einmarsch in die Ukraine. Die russische Regierung bestreitet dies jedoch. Sie verlangt hingegen vom Westen klare Sicherheitsgarantien, wie zum Beispiel eine Zusage, die Ukraine dauerhaft nicht in die Nato aufzunehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Montag zu Gesprächen nach Kiew gereist und wird am Dienstag beim russischen Präsident Wladimir Putin erwartet. Ziel ist es, die sogenannte Ukraine-Krise auf diplomatischen Weg zu lösen.

