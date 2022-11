STORY: Die WM hat für die deutsche Nationalmannschaft noch gar nicht angefangen. Und dennoch plagen Bundestrainer Hansi Flick schon Personalsorgen. Denn Leroy Sané, der eigentlich für das Auftaktspiel gegen Japan als gesetzt galt, fällt mit Knieproblemen aus. Wer ihn ersetzen wird, ließ Flick offen. Ebenso wie den größten Teil der übrigen Aufstellung. Nur so viel: Manuel Neuer wird im Tor stehen und Antonio Rüdiger die deutsche Defensive organisieren. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel ging es aber zunächst gar nicht um Sport, sondern um das Verbot der "One-Love"-Binde durch die Fifa. "Man hat da keine Zeit mehr, da auch zu reagieren. Und deswegen haben natürlich die Verbände dann gesagt, wir wollen die Spieler da nicht reinjagen, wir nehmen den Druck raus. Und was auch vernünftig ist, meiner Meinung nach. Aufgrund dessen ist es jetzt einfach so, wie es ist. Und ich finde es schade, dass man für Menschenrechte nicht mal geradestehen darf." Viele Spieler von Auftaktgegner Japan sind aus der Bundesliga bestens bekannt. Flick hat großen Respekt vor ihnen: "Ich muss mich schon auch so ein bisschen als Fan vom japanischen Fußball outen. Ich glaube, man hat eine Mannschaft, Spieler, die sehr gut ausgebildet sind, technisch wie taktisch. Und sie machen es wirklich supergut. Und gerade die Qualität, die wir jetzt auch in der Bundesliga sehen, Kamada bei Frankfurt macht einfach eine herausragende Saison, Endo für mich so die letzten zwei Jahre einer der besten Mittelfeldspieler in Deutschland, in der Bundesliga. Also von daher glaube ich, es ist eine sehr große Aufgabe, die wir morgen haben. Aber wir gehen da auch, wie ich schon gesagt habe, gut vorbereitet auch in dieses Spiel rein. Und freuen uns auch, dass es jetzt wirklich beginnt." Bei allem Lob für den Gegner: Die deutsche Mannschaft ist am ersten Spieltag der Gruppe E klar in der Favoritenrolle. Für einen guten WM-Start ist ein Sieg gegen Japan beinahe schon Pflicht.

