Deutschland und Frankreich werden noch in diesem Jahr jeweils 30 Millionen Impfdosen an Entwicklungsländer weiterreichen. Dies verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem deutsch-französischen Ministerrat in Berlin. "Jetzt spielt für uns naturgemäß die Kameradschaft oder Freundschaft oder Kooperation mit Afrika eine ganz zentrale Bedeutung. Und an der Frage, wie der Zugang auch der afrikanischen Bevölkerung zu Impfstoffen ist, wird sich auch entscheiden, inwieweit es ein wirkliches Gefühl von Gerechtigkeit auf der Welt geben wird." Afrikanische Staaten hatten bereits über einen akuten Mangel geklagt - ein Grund dafür ist auch, dass Indien keine Corona-Impfstoffe mehr exportiert. Zeitgleich ist ein Anstieg der Infektionen zu erkennen, wie zum Beispiel in Algerien, auf den Kapverden, auf den Seychellen oder in Angola, teilte die WHO Mitte Mai mit. Bereits in dieser Woche hatte Macron Südafrikas Präsident Cyril Ramophosa besucht und ihm Impfstoff versprochen. Zudem hatte er einer Rede angekündigt, dass bis Ende des Jahres 40 Prozent der gesamten Bevölkerung Afrikas geimpft sein werde. Weltweit wurden bisher erst rund 50 Millionen Menschen geimpft, die meisten in wohlhabenden Staaten. Mehrere Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen fordern deshalb, den Patentschutz auf die Mittel auszusetzen, damit auch andere Unternehmen die Impfstoffe herstellen können und dadurch schneller mehr zur Verfügung steht. Entwickler von Medikamenten oder Impfstoffen - wie Phizer oder Moderna - genießen seit dem sogenannten TRIPS-Abkommen, das die WTO-Staaten in den 1990er-Jahren beschlossen hatten, umfassende Rechte. Ihre Patente sind für bis zu 20 Jahre geschützt.

