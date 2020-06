Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zur Einführung einer CO2-Grenzsteuer für klimaschädlichere Produkte in die EU bekannt. Das sagte sie nach einem Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Meseberg am Montag: "Das ist eine gemeinsame Position, dass wir eine solche Steuer brauchen. Das muss im Zusammenhang mit unseren Klimazielen dann auch entschieden werden. Für uns in Deutschland ist wichtig - aber ich glaube, das ist auch gar kein Widerspruch mit Frankreich - das sie natürlich WTO-kompatibel sein muss." Diese Beschlüsse müssten in der EU zusammen mit der Festlegung ehrgeizigerer Klimaschutzziele bis 2030 getroffen werden. Die Steuer soll auf Importprodukte erhoben werden, die in Ländern mit niedrigeren Klimaschutzstandards produziert werden.