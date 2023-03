STORY: Zufrieden konnte Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntagmorgen Ortszeit in Tokio in den Flieger steigen. Denn die Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und Japan liefen äußerst harmonisch ab. Angesichts geopolitischer Veränderungen wollen Deutschland und Japan nun noch enger zusammenrücken. Bei diesen ersten bilateralen Regierungskonsulationen vereinbarten beide Ländern am Samstag in Tokio eine engere Zusammenarbeit in Klima-, Energie-, aber auch Sicherheitsfragen. Schwerpunkt der Gespräche war die Sicherung der Wirtschaft. Japan sei für die Bundesregierung Vorbild, wie man die Rohstoffversorgung der Wirtschaft verbessern könne, hatte es bereits vor der Reise in deutschen Regierungskreisen geheißen. Scholz hatte mit Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner, Außenministerin Annalena Baerbock, Verteidigungsminister Boris Pistorius, Innenministerin Nancy Faeser und Verkehrsminister Volker Wissing das halbe Kabinett mit nach Tokio genommen, was die Bedeutung der Reise deutlich unterstrichen hat.

