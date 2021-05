Vom Vollesfjord an der südnorwegischen Küste über die Nordsee bis nach Schleswig-Holstein - mit einer neuen Stromtrasse wollen Norwegen und Deutschland ihre Zusammenarbeit im Energiebereich verstärken. "NordLink" heißt das mehr als 600 Kilometer lange On- und Offshore-Kabel. Bei der Einweihung am Donnerstag sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel von einem Symbol. "NordLink ist nicht nur ein bilaterales deutsch norwegisches Projekt, sondern wir setzen damit auch einen Meilenstein für die moderne Energieversorgung in Europa." Der Energieaustausch über NordLink soll die Versorgungssicherheit für das deutsche und das norwegische Stromnetz erhöhen und den Austausch erneuerbarer Energien zwischen den Ländern erhöhen. Der sogenannte Interkonnektor kann laut Merkel Deutschlands Energie- und Netzprobleme aber nicht alleine lösen. "Sondern die Voraussetzung muss Richtung Süden dann auch sein, dass Norddeutschland besser auch mit Süddeutschland verbunden wird. Dann erst kann Nordlink seine ganze Kraft entfalten, aber daran müssen wir eben auch sehr viel schneller arbeiten." NordLink ist ein Gemeinschaftsprojekt, an dem unter anderem der Netzbetreiber Tennet und die KfW sowie der norwegische Netzbetreiber Statnett beteiligt sind. Merkel und die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg machten deutlich, dass es weitere gemeinsame Projekte geben könne, etwa im Bereich Offshore-Windenergie.

