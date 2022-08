STORY: Bundeswirtschaftsminister Habeck und der kanadische Energieminister Wilkinson haben am Dienstag eine Wasserstoff-Partnerschaft unterzeichnet. Darin ist vorgesehen, dass die Exporte aus Kanada mit grünem Wasserstoff 2025 beginnen sollen. Kanadas Premierminister Trudeau sprach bei der Zeremonie in Stephenville in der nordöstlichen Provinz Neufundland von einem historischen Schritt, der Jobs schaffe und den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft eröffne. Der Angriff Russlands auf die Ukraine habe den Druck für den schnellen Ausbau Erneuerbarer Energien noch beschleunigt, sagte er. Bundeskanzler Scholz unterstrich, dass der Bedarf an Wasserstoff sehr stark steigen werde. Kanadische und deutsche Firmen seien in der Wasserstofftechnologie zwar gut aufgestellt: "Aber Hersteller aus anderen Ländern, insbesondere aus China und den USA, gewinnen durch die Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten immer mehr Marktanteile. Deshalb müssen wir Maßnahmen ergreifen, um unsere Spitzenposition zu halten und weiter auszubauen." Auch die Zusammenarbeit zwischen Häfen in beiden Ländern soll forciert werden – Hintergrund ist der Bau der nötigen Export- und Anlandeanlagen.

