STORY: Deutschland will als Ersatz für die veralteten Tornado-Kampfflugzeuge auch F-35-Tarnkappenjets des US-Herstellers Lockheed Martin kaufen. Insgesamt geht es um 35 Maschinen, wie das Verteidigungsministerium am Montag in einer vertraulichen Mitteilung an das Parlament schrieb. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte in Berlin, mit der Beschaffung werde "eine starke deutsche Rolle" gesichert. Das Flugzeug wird dazu gebraucht, die in die Jahre gekommenen Tornados der Luftwaffe im Rahmen der sogenannten Nuklearen Teilhabe Deutschlands zu ersetzen. Dabei werden US-Atomwaffen im Kriegsfall mit deutschen Kampfjets ins Ziel geflogen. "Wir haben eine Entscheidung zu treffen bezüglich den in die Jahre gekommenen Tornado, dafür die Nachfolge zu beschaffen. Seit über zwei Jahren wird hier eine Lösung gesucht. Und es war wichtig, dass diese Lösung jetzt schnell getroffen wird. Und deswegen haben wir die Entscheidung gefällt, dass wir nach sorgfältiger Betrachtung aller Optionen, die auf dem Tisch lagen, habe ich mich entschieden, für die Aufgabe der nuklearen Teilhabe, die Beschaffung von Flugzeugen des Typs F-35 einzuleiten." Der Generalleutnant der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, sagte, der F-35A sei das weltweit modernste verfügbare Kampfflugzeug. Damit sei eine effektive Abschreckung genauso möglich wie eine Verteidigung im Bündnisfall. Mit der Entscheidung sei die deutsche Luftwaffe sehr gut für die Zukunft aufgestellt.

